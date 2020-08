Im Biergarten „Industriehofgarten“ der Foonax Events GmbH ist Live-Musik künftig verboten. Das hat die Stadtverwaltung am Montag auf Anfrage mitgeteilt. Am Mittwoch gibt es zu der umstrittenen Situation und den Klagen wegen Lärmbelästigung ein Gespräch auf politischer Ebene. Wie die RHEINPFALZ am Freitag ausführlich berichtete, haben nach Klagen von Anwohnern und Musikverbot der Stadt die Stadträte Michael Wagner (CDU) und Mike Oehlmann (FDP) Gespräche gefordert. Bereits vorige Woche hätten mehrere zwischen den Verantwortlichen von Foonax und der Ordnungsbehörde stattgefunden, teilt die Stadt mit. Gemeinsame Lösungsansatz: Foonax kann mit dem ursprünglich vorgesehenen Betriebskonzept – Hintergrundmusik war die ganze Zeit erlaubt – ab sofort wieder starten. „Auf Live-Musik wird künftig verzichtet.“ Die erlaubte Hintergrundmusik könne auch von DJs kommen. „Gleichzeitig verpflichten sich die Verantwortlichen zum Führen eines Lärmprotokolls sowie zur Lärmpegelmessung.“ Am Mittwoch sollen sich die zuständige Beigeordnete, Irmgard Münch-Weinmann (Grüne), Foonax, Wagner und Oehlmann zu einem Gespräch treffen.