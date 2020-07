Der „Stecker gezogen“ wurde, salopp formuliert, am Mittwoch dem Betreiber der neuen Freizeit-Location „Industriehofgarten“ im gleichnamigen Areal unweit des Rheinufers, im Osten der Stadt. Ab Donnerstag ist keine „Hintergrundmusik“ mehr erlaubt. Die dürfe nicht lauter sein als die Gespräche der Gäste, stehe es in der Konzession, sagt Philipp Stadter, Geschäftsführer der Foonax Events GmbH, die die Location betreibt. Seit sechs Wochen ist der neue Treffpunkt geöffnet. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es Programm. Unter anderem legen Speyerer DJs dort „Hintergrundmusik“ auf. Nach Beschwerden von Anwohnern ist das ab Donnerstag nicht mehr möglich. Das Ordnungsamt habe mit Verweis auf das gültige Emissionsschutzgesetz in Rheinland-Pfalz an die Konzession erinnert, bestätigte Stadter am Mittwoch auf Anfrage der RHEINPFALZ das Verbot. „Teilweise wurde Hintergrundmusik etwas zu großzügig interpretiert“, räumte er ein. Dennoch hätte er sich gewünscht, darauf angesprochen zu werden, bevor man sich formell beschwert. Natürlich halte er sich an die Konzession, versprach er. „Die Stadt trifft da keine Schuld.“