Nächster Meilenstein für die Weiterentwicklung des Industriehofs in ein Wohn- und Gewerbegebiet: Die Stadtpolitik billigt einen städtebaulichen Vertrag mit Haupteigner Industriehof Speyer GmbH und treibt das Bauleitplanverfahren voran.

Beides seien Grundlagen für die Umsetzung eines Wettbewerbsergebnisses, mit dem die gewerbliche Prägung des Gebiets an der Franz-Kirrmeier-Straße erhalten, aber zugleich mehr Wohnnutzung in vertretbarem Umfang ermöglicht werden soll, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Der Bauausschuss sagte vergangene Woche einstimmig Ja, der Stadtrat soll am 27. April folgen. Festgeschrieben werde die weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie die Aufteilung der Kosten. Die Stadt werde die „rein hoheitlichen Schritte“ finanzieren. Die geforderten Gutachten zu Altlasten, Schallschutz, Verkehr, Artenschutz sowie Entsorgung beauftrage die Eigentümergesellschaft.

Für die Industriehof GmbH bezeichnete Projektleiterin Lydia Berressem die Entscheidung auf Anfrage als „Abschluss des langwierigen städtebaulichen Wettbewerbsprozesses, der bereits im Oktober 2021 gestartet wurde“. Darin seien viele Anregungen von Bürgern berücksichtigt worden. Die Abstimmung mit der Stadtverwaltung sei sehr „produktiv“ verlaufen. Im Vertrauen darauf seien die Eigentümer in Vorleistung getreten, hätten in denkmalgeschützte Gebäude investiert. Zudem sei in den vergangenen zwölf Monaten die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur im ersten Teilbereich des früheren Industriegeländes erneuert worden.