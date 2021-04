Wegen des geplanten Ideenwettbewerbs zur künftigen Nutzung des Industriehofs wird es ein gemeinsames Gespräch zwischen der Generaldirektion Kulturelles Erbe, der Stadt und dem Eigentümer geben.

Das Gespräch soll in 14 Tagen stattfinden. Dies kündigte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Donnerstagabend in der Stadtratsitzung an. Seiler hofft, Eckpunkte des Ideenwettbewerbs noch vor der Sommerpause beraten lassen zu können.

Hohe Investitionen

Der Industriehof ist kürzlich als Denkmalzone ausgewiesen worden. Bedenken bezüglich steigender Mietpreise für Gewerbetreibende äußerte zum einen Paul Lehr von der Linken-Fraktion. Er berichtete von Bands, die zu Probezwecken Räumlichkeiten im Industriehof angemietet haben und aufgrund steigender Mietpreise diese abgemeldet hätten. Zum anderen befürchtete Claus Ableiter von der Bürgergemeinschaft Speyer (BGS) eine Umwandlung der alten Fabrikräumlichkeiten in Luxuswohnungen. OB Seiler sagte Unterstützung im Falle ungerechtfertigter Mieterhöhungen zu. Betroffene sollten sich an die Stadtverwaltung wenden. Seiler betonte, dass die Eigentümer hohe Investitionen in die Technik stemmen müssten.