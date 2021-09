Der künftige Fahrplan für die Gestaltung und Weiterentwicklung des Industriehofs und angrenzender Flächen ist Inhalt eines zweiphasigen, kooperativen städtebaulichen Wettbewerbs, den die Industriehof GmbH in Kooperation mit der Stadt Speyer, Thomas Pfirrmann und der Firma Dupré veranstaltet.

Der künftige Fahrplan für die Gestaltung und Weiterentwicklung des Industriehofs und angrenzender Flächen ist Inhalt eines zweiphasigen, kooperativen städtebaulichen Wettbewerbs, den die Industriehof GmbH in Kooperation mit der Stadt Speyer, Thomas Pfirrmann und der Firma Dupré veranstaltet. Der Wettbewerb sei ein wichtiger Baustein für die Entwicklung des Bebauungsplans für das rund zehn Hektar große und unter Denkmalschutz stehende Areal, teilen die Organisatoren mit. Details wird die Industriehof GmbH am Mittwoch, 29. September, bei einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Bootshalle, Halle 19, im Industriehof präsentieren. Der Weg ist ab dem Eingang in der Franz-Kirrmeier-Straße 19 ausgeschildert. Beginn ist um 18 Uhr, es wird gebeten, schon um 17.30 Uhr vor Ort zu sein, um die Einhaltung der 2G+-Regeln sicherzustellen.