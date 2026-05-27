Seit November 2025 ist der Bebauungsplan rechtkräftig, mit dem der Industriehof zum „Urbanen Gebiet“ weiterentwickelt werden soll. Der Zeitplan ist trotzdem noch nicht fix.

„Wir wollen die Potenziale des Bebauungsplans weiter heben“, sagt Lydia Berressem. Die Geschäftsführerin der Industriehof GmbH berichtete bei der Speyerer Tischrunde der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz über das Projekt auf der Industriebrache an der Franz-Kirrmeier-Straße. Im Jahr 2018 ist die Trierer Quartiersmanufaktur, aus deren Reihen Berressem stammt, eingestiegen und plant seither die Weiterentwicklung in ein zeitgemäßes Wohn- und Gewerbegebiet. Anfang dieses Jahres hat sie die Anteile an der GmbH komplett übernommen.

1,2 Millionen Euro seien schon in die erste Phase der Erschließung investiert worden, so Berressem mit Verweis auf zuvor vernachlässigte Infrastruktur. Unter anderem entstünden auf dem acht Hektar großen Areal neue Kanäle. Noch in diesem Jahr soll der Planung zufolge auch mit der Vermarktung weiterer Flächen begonnen werden. Mit einem halben Jahr Abstand könnten erste Pilotprojekte im Hochbau angepackt und ab Ende 2027 zusätzlich Hochbau-Maßnahmen externer Partner ermöglicht werden.

Bauanträge eingereicht

Eine zweite Erschließungsphase steht für 2030 im Zeitplan, wobei sich Berressem auf das Datum nicht festlegen wollte: Immer wieder hätten sich bisher Planungs- und Genehmigungsprozesse länger hingezogen als erwartet. Es seien jedoch für einen Teil der 86 Bestandsgebäude – davon 55 denkmalgeschützt – schon Bauanträge eingereicht und genehmigt worden, um bei Bedarf die Pilotprojekte anpacken zu können. Ein Beispiel: elf Wohnungen im Gebäude, das die Nitrieranlage der ehemaligen Celluloidfabrik beheimatete.

Irgendwann solle auch Neubau hinzukommen, so Berressem. Am Ende werde Gewerbe mit 52 Prozent gegenüber Wohnnutzung (48 Prozent) leicht dominieren. Heute seien die 76 Mieter überwiegend gewerblich. „Der Industriehof ist immer noch ein Geheimtipp, hat aber riesiges Potenzial“, betonte Berressem. Dieses will als Mieterin auch weiterhin die Foonax GmbH nutzen, die die Industriehofschenke sowie den Walzensaal bewirtschaftet und mit mehr als 30 festen sowie 120 Aushilfskräften gastronomische Dienstleistungen auch an anderen Standorten anbietet.

Das plant Foonax

„Wir fühlen uns hier sehr wohl und würden gerne bleiben“, so die Foonax-Geschäftsführer Phlipp Stadter und Benjamin Nahstoll. Sie deuteten an, dass es dabei aktuell Ungewissheiten gebe – was Berressem bestätigte: Der heutige Standort könnte andere Entwicklungspläne blockieren. Dem Eigentümer sei aber „sehr daran gelegen, gemeinsam mit Foonax Perspektiven zu finden“. Es sei alles eine Frage des Konzepts und der gegenseitigen Rücksichtnahme: „Im Industriehof soll gefeiert, gearbeitet und gewohnt werden.“ Berressem plädierte für ein „Quartier der Toleranz“, auch wenn das mit Einschränkungen verbunden sein könnte.

Um Gemeinsamkeit im Einsatz für den Wirtschaftsstandort Speyer warben bei der Tischrunde auch weitere Redner. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) berichtete von guten Rückmeldungen aus 160 Unternehmen bei der ersten Standortumfrage der Stadt. Deren Werte seien jedoch zeitlich vor den Ankündigungen der Firmen Mann + Hummel sowie TE Connectivity erhoben worden: Dass bei diesen 1200 Jobs auf der Kippe stehen, habe die Stadt „tief getroffen“. Auch beim Kampf um die Industriestandorte müsse nun an einem Strang gezogen werden. „Wir werden jedes kleine Türchen nutzen“, so Seiler. Tischrunden-Sprecher Till Meßmer (VVR Bank Kur- und Rheinpfalz) hatte von Belastungen für den Mittelstand berichtet. Wie Seiler und andere Redner sah er die Bundespolitik in der Pflicht für wirtschaftsfreundliche Weichenstellungen, um Jobs in Deutschland zu halten.