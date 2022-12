4000 Besucher hatte die Veranstaltung „Weihnachten im Industriehof – Kreatives, Kulinarisches und Co.“ voriges Jahr, noch unter Corona-Auflagen. Am Samstag erwarten die Veranstalter des Weihnachtsmarktes in historischem Ambiente mehr Gäste. Von 14 bis 21 Uhr kann in der Franz-Kirrmeier-Straße 19 geschlemmt, geschlendert und Handwerkskunst entdeckt werden.

„Die Resonanz auf die Veranstaltung und die Vorfreude sind schon sehr groß“, informiert La Keisha Carroll von Mala – The Concept Store. Der Modeanbieter ist einer der Betriebe im Industriehof, die zum dritten Mal gemeinsam den Weihnachtsmarkt planen. 13 Mieter öffnen an diesem Tag ihre weihnachtlich geschmückten Hallen mit besonderem Angebot. Dazu kommen laut Ankündigung 28 externe Kunsthandwerker aus Speyer und Umland, die ihre Arbeiten präsentieren, darunter Werke aus Altholz, Keramik, Genähtes und Gestricktes, Kunst, Vintage, Tonwerke, Schmuck und Upcyling-Produkte.

Im vergangenen Jahr waren 13 externe Aussteller dabei. „Uns war es in diesem Jahr wichtig, alle, die ausstellen wollten, auch unterzubringen. Die Anfrage ist gestiegen, sodass wir die Ausstellungsfläche erweitert haben“, berichtet Carroll. Neben Besonderheiten im Becher wie Glühwein und Glühgin biete der Markt „eine Fülle von winterlichen Köstlichkeiten und süßen Leckereien“. Da die Ausstellungsfläche erweitert wurde, könne es am Samstag indes keine Parkmöglichkeiten im Industriehof geben.

Das adventliche Angebot steht laut Carroll für die Entwicklung, in der sich der Industriehof befinde. „Die Veranstaltungen hier sind ein Vorgeschmack darauf, wie es in Zukunft sein könnte. Wir freuen uns, dass es in dieser besonderen Atmosphäre immer belebter wird.“ Der Industriehof biete mit seinem Ambiente eine einzigartige Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen. Zum Angebot am Samstag gebe es eigene Seiten bei Facebook sowie bei Instagram.