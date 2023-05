Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Meinung am Montag: Mit der Umgestaltung des Industriehofs beginnt in Speyer das nächste große Stadtentwicklungsprojekt. Für Martin Koch, dessen Firma flächenmäßig den größten Anteil des Areals besitzt, wird es jetzt spannend. Im Interview mit Anne Lenhardt erklärt er, warum er auf gute Ideen der Planerinnen und Planer angewiesen ist.

Herr Koch, der Architektenwettbewerb für den Industriehof Speyer steht in den Startlöchern, in ein paar Monaten werden erste Ergebnisse zu sehen sein. Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, was wäre das?

Ich