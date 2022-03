So schön könnte es werden: Die Wettbewerbssieger präsentieren ihr Modell für den Industriehof (unser Bild). Eine Ausstellung zum kürzlich abgeschlossenen städtebaulichen Wettbewerb ist am Freitagnachmittag in der Halle des früheren Industriegeländes an der Franz-Kirrmeier-Straße eröffnet worden. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) ehrte die Sieger von den Hille Tesch Architekten+Stadtplaner (Ingelheim) und Bierbaum Aichele Landschaftsarchitekten (Mainz). Von Martin Koch (Industriehof GmbH) gab es Lob im Namen der Wettbewerbsausrichter, zu denen auch Thomas Pfirrmann und die Firma Dupré gehörten. Eckart Rosenberger schloss sich als Vorsitzender des Preisgerichts an. Er äußerte sich überzeugt, dass der Entwurf mit gemischten Nutzungen im gesamten Quartier dessen Entwicklung gut tun könnten. Möglichst viele Gebäude der historischen Celluloidfabrik sollen erhalten, aber auch neue Häuser ergänzt werden. Die Ausstellung ist bis Dienstag täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet, es wird aber auch im Netz unter www.industriehof-speyer.de/planungswerkstatt-ihof informiert.