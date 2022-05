700 Euro war laut Polizei ein E-Scooter wert, der am Dienstag zwischen 5.30 und 13.40 Uhr von einem Firmengelände in der Göteborger Straße in Speyer-Süd gestohlen worden ist. Das Gefährt der Marke Seqway sei an einem Fahrradständer angeschlossen gewesen. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.