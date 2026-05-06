Firmen mit hohen dreistelligen Mitarbeiterzahlen wie TE Connectivity und Mann + Hummel machen den Standort Speyer stark. Nun wanken sie.

Ist es wirklich so, dass Automobil-Zulieferer in Speyer nicht mehr zu konkurrenzfähigen Preisen produzieren können? Betrifft das auch ganz Deutschland? Warum wird das ausgerechnet 2026 offenbar? Es sind noch viele Fragen zu klären, um beurteilen zu können, ob TE Connectivity und Mann + Hummel dem Standort Speyer übel mitspielen oder ob es ihnen selbst übel ergeht. Und: Hoffentlich kann das Schlimmste noch abgewendet werden.

Für den Standort Speyer sind die Ankündigungen katastrophal. Neben Behörden, Handel und Dienstleistungen hat die Industrie seit vielen Jahren zur Wirtschaftsstärke beigetragen. Und mit dieser war auch ein Aufschwung in anderen Bereichen verbunden. Der hängt nicht mehr an einzelnen Firmen. Aber die Krisensymptome sind ernst zu nehmen. Die Suche nach wirtschaftlichen Alternativen muss beginnen.