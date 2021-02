Die Polizei hat am Dienstag mehrere Glatteisunfälle in Speyer verzeichnet. Zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr kam es demnach um 9.16 Uhr in der Draisstraße. Zwei aufeinander zufahrende Autofahrer hätten an einer Engstelle zwar abgebremst, seien aber nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen. Ihre Autos – ein Jaguar und ein Peugeot – mussten abgeschleppt werden, meldet die Polizei, die den Schaden auf rund 11.000 Euro beziffert.

Im Binsfeld kam laut Bericht gegen 11.30 Uhr ein von Otterstadt in Richtung Hotel fahrender Fiat 500 beim Abbiegen von der eisglatten Fahrbahn ab. Auch er habe abgeschleppt werden müssen. Die 19-jährige Fahrerin sei wie die Betroffenen beim ersten Unfall unverletzt geblieben. Sachschaden: 1000 Euro. Im Erlenweg sei zudem um 12.16 Uhr eine 22-Jährige Fahrerin mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und habe eine Mauer gestreift.

Früherer Kasernenzaun beschädigt

Erst am Mittwoch wurde auch ein Unfall von Montagmorgen gemeldet: Das Auto eines – unverletzten – 18-jährigen Fahrers sei in der Spaldinger Straße in ein Verkehrsschild und den Zaun des ehemaligen Bundeswehrgeländes geschlittert. Die Beamten bitten darum, derzeit besonders vorsichtig zu fahren.