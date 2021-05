Interview: Florian Simon (27) kehrt nach fast vier Jahren zum Fußball-Oberligist TuS Mechtersheim zurück. Dabei wollte er eigentlich woanders hin. Doch beim TuS soll künftig vieles möglich werden.

Herr Simon, eine Rückkehr zu einem Verein kann positiv wie auch negativ verlaufen. Wie wird’s bei Ihnen?

Bei mir wird es gut. Ich habe viel mit Dieter Demmerle, dem TuS-Sportvorstand, gesprochen. Der Kontakt nach Mechtersheim ist nie abgerissen. Das Konzept hört sich stimmig an und hat Potenzial, erfolgreich zu werden.

Warum wählten Sie 2020 den Weg nach Schweden?

Ich wollte wieder ins Ausland. Durch meine Zeit in den USA bin ich viel offener geworden und habe Gefallen daran gefunden, neue Kulturen und Menschen kennenzulernen. Nach einem Probetraining und einem Testspiel hat es dann funktioniert. Die Schweden sind etwas kälter, was das Zwischenmenschliche angeht. Ich habe aber ganz tolle Menschen kennengelernt und gute Kontakte im Profifußball geknüpft.

In Schweden spielten Sie für IFK Lidingö in der Vierten Liga. Wie war das Niveau dort?

Ich würde es mit dem Mittelfeld der Oberliga oder der Spitzengruppe unserer Verbandsliga vergleichen, wobei die Qualität jetzt höher ist als zu dem Zeitpunkt, als ich noch hier war. Alle Spieler waren sehr jung und ehrgeizig. Ich war der zweitälteste im Kader. Im Training war immer Feuer drin. Es hat richtig Bock gemacht dort zu kicken. Es hat mir besser gefallen als im deutschen Amateurfußball zu spielen. Alles geht zielstrebiger nach vorn, und es wird offensiver gedacht. Es ist ein recht großer Verein in Stockholm mit über 100 Jugendmannschaften, der als Ausbildungsverein und Sprungbrett bekannt ist. Ich habe zudem als Trainer die zweite Mannschaft der unter-16-Jährigen betreut. Wie immer hat sich mein Leben also auch dort nur um den Fußball gedreht. Mein Arbeitgeber gibt uns viele Freiheiten. Wir arbeiten ausschließlich von Zuhause aus. Meinen Job konnte ich also auch dort ausüben.

In welcher Branche sind Sie tätig?

Ich arbeite als Spielerberater für „Scholarbook“, die Agentur die mich damals in die USA gebracht hat. Ich vermittle Spielerinnen und Spieler an die US-Coaches und bin Abteilungsleiter im IT-Bereich sowie verantwortlich für die Sichtungstrainings.

Wie hat Ihnen die Zeit in den USA geholfen?

Die zwei Jahre haben mir akademisch viel gebracht. Ich habe meinen Master mit 1,0 abgeschlossen. Auch sportlich hat es mir sehr geholfen. Ich habe fußballerisch viel dazu gelernt. Ich habe mich persönlich extrem weiterentwickelt. Das Größte ist, dass ich dadurch in einem Job arbeiten kann, den ich sehr mag und die Zukunft vieler junger Spielerinnen mitprägen kann. Junge Menschen sollten erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt. Es öffnet einem alle Türen. Ich kenne Leute von jedem Kontinent. Studium und Fußball in den USA ist das beste, was du machen kannst, wenn es in Deutschland nicht zum Profi reicht.

Wieso kommen Sie dann zurück?

In erster Linie wollte ich wieder nach Schweden. Ich hatte Kontakt zu einem Drittligisten, was dort dann offiziell in den Profibereich fällt. Es gestaltete sich aber deshalb schwierig, da ich beruflich öfter nach Deutschland reisen müsste und das natürlich in Zeiten einer Pandemie ein großes Risiko und Aufwand mit sich bringt.

Wie helfen Sie dem TuS weiter?

Meine Hauptaufgabe sehe ich als Führungsspieler. Die Zeit in den USA, wo ich der Älteste war, hat mich geprägt. In meinem Master of Business Administration habe ich mich auch auf das Thema „Leadership“ konzentriert. Auf dem Platz bin ich laut, aggressiv und kommuniziere sehr viel. Als defensiver Mittelfeldspieler habe ich eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive, fühle mich jedoch auch auf der Innenverteidiger-Position wohl.

Welche Ziele haben Sie in Ihrer zweiten Mechtersheimer Zeit?

Dieses Jahr ist es das Allerwichtigste, die Klasse zu halten. Die Verantwortlichen haben mir ein sehr gutes Konzept präsentiert. Träumen ist erlaubt, wir sind ehrgeizig. In Zukunft soll vieles im Verein möglich gemacht werden. Ich denke, das sieht man schon an den Wintertransfers.

Konnten Sie schon mit dem neuen Trainer Selim Öztürk sprechen?

Ja, ich habe schon mit Selim gesprochen und schon viel von den Jungs gehört. Dass er Ahnung von Fußball hat, ist gar keine Frage. Er hat sehr offen mit mir gesprochen. Wie er sich sieht und wie er als Trainer arbeitet. Auch Thorsten Ullemeyer hat gut über Selim gesprochen. Seine Meinung schätze ich sehr.

Wie halten Sie sich fit?

Ein sehr guter Freund von mir ist mein Personal Coach und hat mir einen Trainingsplan erstellt, den ich sehr konsequent verfolge. Bei den Läufen und den Krafteinheiten, die vom TuS gefordert werden, bin ich auch schon dabei.