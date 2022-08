Der Diakonissen-Hospiz im Wilhelminenstift hält seit drei Monaten vier Hühner in einer mobilen Zaunanlage und möchte diese am bevorstehenden Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar befestigen. Der Termin dafür rückt näher – noch knapp ein Monat bis zum großen Mitmach-Event am Samstag, 17. September. Außerdem wünschen sich die Patienten eine Bank gegenüber des Geheges. Nur zwei von über 250 Projekten in über 45 Gemeinden, die bereits gemeldet wurden. Noch kann man sich mit weiteren Projekten anmelden und freiwillige Helferinnen und Helfer für die Projekte werden ebenfalls gesucht. Die Möglichkeiten für das ehrenamtliche Tagesengagement sind dabei so vielfältig wie noch nie, sagen die Organisatoren. Sie reichen von Renovierungs- und Verschönerungsprojekten in gemeinnützigen Einrichtungen oder auf öffentlichen Grünflächen über Tierschutzaktionen in freier Natur bis hin zu Installationsarbeiten von digitalen Programmen für Senioren. Wer beim Freiwilligentag mitanpacken möchte, kann sich unter wir-schaffen-was.de noch bis zum Abend vorm Freiwilligentag am 17. September für ein Herzensprojekt nach Wahl anmelden. Einzelpersonen, Familien und Freundeskreise sind ebenso zur Teilnahme aufgerufen wie Teams von Unternehmen oder Kommunen. Als kleines Dankeschön erhalten alle Teilnehmenden das blaue „Wir schaffen was“-T-Shirt sowie freie Fahrt im Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Alle Fragen rund um den Freiwilligentag beantwortet das Organisationsteam unter Telefon 0621 10708-444 oder E-Mail info@wir-schaffen-was.de.