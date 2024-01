Kräftig „eingekauft“ ohne zu bezahlen hat laut Polizei am Mittwoch, 18 Uhr, ein 23-Jähriger. Er sei von Mitarbeitern eines Supermarkts in der Maximilianstraße dabei beobachtet worden, wie er zwölf Dosen eines Energydrinks, drei Gewürze und eine Birne im Gesamtwert von über 40 Euro in diverse Behältnisse packte. Als er den Kassenbereich passierte, sei die Polizei verständigt worden. Sie durchsuchte den Mann, fand die Waren in einem Rucksack, einer Jacke und einer Bauchtasche und händigte sie ihrem Bericht zufolge dem Markt wieder aus. „Der junge Mann hatte nach eigenen Angaben lediglich vergessen, die Ware zu bezahlen“, informiert die Polizei, die trotzdem ein Strafverfahren wegen Diebstahls ankündigt und von einem Hausverbot für den Mann im Supermarkt berichtet.