30 Millionen Impfungen bis Jahresende will die Bundesregierung – und Speyer gibt Gas. Seit Donnerstag ist die Impfstelle im früheren Stiftungskrankenhaus in Betrieb. An den ersten beiden Tagen werden Bewohner sozialer Einrichtungen geimpft, am Samstag, 10 bis 17 Uhr, können sich alle Interessenten ohne Termin anstellen, an den Impftagen ab kommender Woche alle, die einen Termin vereinbart haben. Als reguläre Öffnungszeiten der kommunalen Impfstelle, in der laut Stadtverwaltung das Deutsche Rote Kreuz Speyer, unterstützt von Medizinern, impft, nennt die Stadt Dienstag bis Freitag, 16 bis 20 Uhr. Impfwillige können sich für einen Termin über das landesweite Portal www.impftermin.rlp.de registrieren.

Auch der Speyerer Mediziner Gerald Haupt und sein Team bieten im Medizinischen Versorgungszentrum in der St.-German-Straße 9a am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember, jeweils ab 12 Uhr Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. „Letzte Woche haben wir am Wochenende fast 2000 Impfungen durchgeführt, bis die Schlange abgearbeitet war“, berichtet Haupt. Am kommenden Wochenende könne er mehr als 3000 Dosen offen verimpfen.

Impfmöglichkeiten gibt es außerdem am Impfbus des Landes, der am Donnerstag zum ersten Mal an der Halle 101 Station gemacht hat. Er hält im Dezember noch sieben Mal ebendort – jeweils von 9 bis 17 Uhr: am Montag, 13. Dezember, am 15., 17., 21., 23., 28. und 30. Dezember.