Stimmgewaltig, textsicher, musikalisch, schorlefest und pfalzverliebt: Diese Attribute gelten für die Dubbeglasbrieder. Dafür sind sie landauf, landab bekannt. Willi Brausch und Olli Herrmann bringen mit ihren Liedern jede Party in Ekstase. Bei der Herrensitzung in Speyer beweisen beide auf eindrucksvolle Art und Weise noch weitere Qualitäten. Sie sind auch fingerfertig, handwerklich geschickt und bleiben cool in fast jeder Situation.

Am Freitag steigt in der Stadthalle gerade die Stimmung. Die Brieder sind auf der Bühne, und die Herren im Publikum kommen in Fahrt. Gitarrist Willi schont sein „Werkzeug“ nicht, gibt alles. Da reißt plötzlich eine Saite. Aus die Musik? Ja natürlich – aber dann eine großartige Reaktion!

Nur ganz kurz und ganz leise flucht Willi in sich hinein. Parallel greift er in die Hosentasche und holt Ersatz heraus. Er ist vorbereitet. Ruhig wickelt er die neue Saite auf und legt sie ohne Hektik ins Instrument. Stimmt kurz. Eine Operation am offenen Herzen vor gespanntem Publikum sozusagen.

Die Sause geht weiter

Olli begreift im Moment die Lage und seine neue Rolle als Alleinunterhalter – kein Problem für ihn. Einen Gassenhauer nach dem anderen stimmt er an, immer nur eine Strophe, dirigiert dazu die Menge und die Sause geht nahtlos – jetzt eben a cappella – weiter, weiter, immer weiter. Der Saal macht unverdrossen mit. Singt, tobt, klatscht, lässt die Dubbeglasbrieder nicht allein. Das Stimmungsthermometer klettert Richtung Siedepunkt.

Mit dem „Palzlied“ der Anonyme Giddarischde in der Tempovariante der Brieder steigt Willi Brausch bald wieder ein und zupft die Gitarre. Die Musik ist wieder da. Inbrünstig klingt es aus hunderten Männerkehlen. Die Stimmung geht nie weg. Nur Willi und Olli müssen weg. Weiter auf der Tour in den nächsten Fasnachtssaal ...