Nach einer pandemiebedingten vierjährigen Pause veranstaltet der AV 03 Speyer am Samstag ab 16 Uhr das sechste Boxturnier um den Christian-Regenauer-Wanderpokal. Die vom ehemaligen Box-Abteilungsleiter gestiftete Trophäe wird seit 2013 an den jeweils erfolgreichsten Verein vergeben.

Eingeladen haben Abteilungsleiter Hans Diehl und Trainer Robert Schander auch Vereine aus dem Saarland, Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Erwartet werden zwölf bis 15 Duelle der Männer, Junioren, Jugend und Frauen.

Um den zweiten Sieg in ihrem dritten Kampf wird sich auch eine Studentin der Sportpsychologie bewerben. Die in Speyer wohnende und in Heidelberg studierende Josephine Huck aus Landau trainiert jede Woche dreimal beim AV. „Ich bin von jeher von jeder Sportart begeistert“ sagt die 21-Jährige, die sich vor ihrer Leidenschaft für den Faustkampf im Langlaufen betätigt hat. Die AV-Experten Diehl und Schander bestätigen der 1,71 Meter großen Feder- oder Leichtgewichtlerin „ein gewisses Boxtalent“.

Als Sportpsychologin stellt sich Huck eine Tätigkeit am Bundesleistungszentrum in Heidelberg vor. Sportpsychologie ist in Forschung, Lehre und Anwendung sowohl ein Teilgebiet der Psychologie als auch der Sportwissenschaft und versucht, menschliches Verhalten, Handeln und Erleben im Sport zu erfassen.