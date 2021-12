In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Den kleinen Macarons ist auf den ersten Blick gar nicht anzusehen, was alles in ihnen steckt. Doch sie sind vielseitig einsetzbar. Annette Pauley, Inhaberin von Sugar & Spice in der Kleinen Pfaffengasse 3, verziert damit beispielsweise Torten.

Aber auch für sich allein sind die kleinen Doppelkekse ziemlich lecker. Zu Weihnachten hat Pauley spezielle Macarons mit Spekulatius-Geschmack kreiert. Aktuell bietet die Inhaberin die Macarons nur auf Bestellung zu 1,90 Euro das Stück an, in größeren Mengen allerdings auch günstiger. Sie überlegt, ihren kleinen Laden in der Nähe des Königsplatzes auch für Laufkundschaft zu öffnen. Diese käme aktuell in den Genuss der weihnachtlichen Spekulatius-Leckerei. Zunächst rührt die Expertin eine Baiser-Masse aus Eiweiß und Zucker an. Unter diese Masse wird eine Mischung aus Mandeln und Puderzucker gehoben und dann auf ein Backblech gespritzt.

Mit Zimt bestäubt

„Macarons sind eine Diva“, findet Pauley. Die Masse darf nicht zu lange und nicht zu kurz untergehoben werden, es muss eine lavaartige Konsistenz entstehen. Auch sind die Trockenzeit, Backtemperatur und Backdauer sehr wichtig, diese können allerdings variieren. Nach dem Auskühlen der Macaron-Schalen wird auf eine Hälfte die Füllung aufdressiert, die andere Hälfte wird oben draufgesetzt. Pauleys Kreation besteht aus einer Zartbitterganache, verfeinert mit weihnachtlichen Gewürzen. Innen ist das französische Gebäck weich und zart, die äußere, mit Zimt bestäubte Schale bleibt allerdings knusprig. Normalerweise bietet sie die Macarons in verschiedenen Geschmacksrichtungen an, wie etwa Pistazie, Mango-Kokos, Himbeere, Zitrone, Salzkaramell oder auch herzhaft mit Käse.

Zur Adventszeit kam 2021 die Variante mit Spekulatius dazu. „Weihnachten und Spekulatius, das gehört einfach zusammen“, so Pauley. Die neue Kreation hat sie bereits einigen Testessern gegeben – und begeisterte Rückmeldungen erhalten. tiko