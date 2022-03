Einen 36-jährigen Hyundai-Fahrer, der in Schlangenlinien auf der A61 von Hockenheim in Richtung Speyer unterwegs war, musste nach eigener Mitteilung die Polizeiinspektion Speyer aus dem Verkehr ziehen. Der Mann sei am Freitag, 20 Uhr, von einer 45-jährigen Autofahrerin gemeldet worden, die von ihm gefährdet worden sei und demnach einen Überholvorgang abbrechen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. „Ob weitere Verkehrsteilnehmer durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, ist unklar“, so die Beamten. Klar sei das Ergebnis eines freiwilligen Atemalkoholtests: Der 36-Jährige habe 2,25 Promille aufgewiesen. Er habe deshalb auch eine Blutprobe abgeben müssen. Zeugen der Fahrt und mögliche weitere Gefährdete werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.