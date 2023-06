In ein Restaurant in der Mühlturmstraße sind Unbekannte am Montagmorgen, im Zeitraum zwischen 2.30 und 10 Uhr eingebrochen. Sie haben laut Polizei die Eingangstür aufgehebelt und aus einer Kasse Münzgeld im niedrigen dreistelligen Wert gestohlen. Im Inneren wurden weitere Türen zu einem Personalraum und einer Wohnung aufgehebelt. Entwendet wurde dort nichts. An einem benachbarten Lokal und den dazugehörenden Wohnungen wurden ebenfalls Hebelspuren festgestellt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.