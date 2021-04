Speyerer Bürger, die über 60 Jahre alt sind und sich mit dem Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca impfen lassen möchten, aber noch keinen oder einen späten Termin dafür haben, können sich in eine Nachrückerliste des Impfzentrums in der Stadthalle eintragen lassen. Wenn am Ende des Tages Impfdosen wegen kurzfristig abgesagter Termine übrig sind, können sie so früher eine Impfung bekommen. Das teilte die Stadt Speyer mit. Die Nachrückerliste werden dann abtelefoniert, eine Impfung noch am selben Tag sei möglich. Voraussetzung sei, dass der Bürger mobil sei und innerhalb von 30 Minuten in der Stadthalle sein könne. Wer über die Nachrückerliste einen Termin zur Erstimpfung bekommt, bekommt laut Stadt automatisch einen regulären für die Zweitimpfung in der Stadthalle. Wie berichtet, werden teilweise kurzfristig Impftermine mit Astrazeneca abgesagt oder fallen aus, weil sie ursprünglich an eine Person unter 60 Jahren vergeben wurden, die laut aktueller Empfehlung des Ständigen Impfkommission (Stiko) nicht mehr mit dem Vakzin geimpft werden sollen. Wer sich oder einen Angehörigen auf die Liste setzen möchte, kann sich mit Name, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer des Impflings per E-Mail an impfen@stadt-speyer.de wenden.