Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23.30 und 9 Uhr in ein Restaurant in der Korngasse eingebrochen. Laut Polizei verschafften sich die Täter über ein Fenster im hinteren Bereich des Gebäudes Zutritt und stahlen in der Gaststätte Bargeld und Alkoholika. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Korngasse gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 in Verbindung zu setzen.