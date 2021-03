Ein Einbruch in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage am Closweg ist am Dienstagabend bemerkt worden. Laut Polizei hatte sich der Täter gewaltsam Zutritt verschafft und Alkoholika gestohlen. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die vergangenen zwei Wochen. Bislang gibt es keine Hinweise zum Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.