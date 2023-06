In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in gleich Geschäfte in Speyer eingebrochen worden. Wie die Polizei meldet, hatten im ersten Fall Unbekannte die Tür eines Friseursalons in der Auestraße aufgehebelt. Aus der Kasse entwendeten sie einen Bargeldbetrag in geringer dreistelliger Höhe. Bei der zweiten Tat stiegen Unbekannte in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße ein. Hier wurden, neben einem ähnlich hohen Bargeldbetrag, auch Zigaretten und Getränke gestohlen.