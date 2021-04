Zum „Verkaufsschlager“ entwickelt sich laut Dombauverein die neue Domwein-Edition 2021: „Binnen einer Woche wurden bereits über 600 Flaschen verkauft“, teilt der Verein mit. Er bietet zusammen mit den Produzenten den Riesling aus dem „Forster Mariengarten“ des Winzervereins Deidesheim und den Spätburgunder aus der Lage „Edesheimer Schloss“ des Weinguts Anselmann für je 7,50 Euro an. Mit je 2 Euro davon wird der Erhalt der Kathedrale unterstützt. Bei der offiziellen Präsentation am Donnerstagabend – erstmals in digitaler Form – übergaben die Vertreter von Winzerverein und Weingut jeweils einen Scheck über 5000 Euro aus dem Verkauf der Domwein-Edition 2020. Dazu kam ein Rahmenprogramm mit Weinköniginnen sowie Vertretern aus Politik, Kirche und Kultur. Domweine werden seit 1998 jährlich aufgelegt.