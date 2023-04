In diesem Jahr werden keine jungen Uhus auf dem Mauern des Speyerer Doms sitzen: Der Vogelsachverständige des Bistums, Sven Ofer, hat bei einer Begehung des Gotteshauses keine Nistplätze entdeckt. Noch im Februar hatte sich der Experte zuversichtlich gezeigt, dass das seit Jahren im Dom brütende Uhu-Paar erneut junge Greifvögel aufziehen werde. In den vergangenen Jahren waren die Bemühungen der Elterntiere mehrfach von Erfolg gekrönt, 2022 waren drei Küken geschlüpft. Zwei Jungtiere waren allerdings Wochen später tot aufgefunden worden. Trotz des Misserfolgs im Dom wurde Ofer in einer anderen Speyerer Kirche in Sachen Uhu-Gelege fündig. Doch auch hier gab es eine Enttäuschung.

