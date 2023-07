Die Forderung nach einer oder mehreren zusätzlichen Hundewiesen ist berechtigt.

In Speyer herrscht Leinenpflicht für Hunde. Diese erleichtert zwar das Miteinander mit den Zweibeinern in der Stadt, ist aber für die meisten Rassen nicht artgerecht. Und da nicht jeder Haushalt über private Auslauffläche verfügt, ist ein öffentliches Angebot erforderlich, das den Tieren ausreichend Auslauf und Spielmöglichkeiten bietet. Zu zwei offiziellen Hundewiesen kommt der Hundestrand im Binsfeld, aber das ist in der Summe etwas zu knapp bemessen. Es gibt Möglichkeiten für weitere umzäunte Flächen im Außenbereich – eine Internet-Petition benennt diese. Auch im Schlangenwühl bestünde Potenzial. Es sollte nicht (nur) darauf gewartet werden, bis die Konversionsareale nutzbar sind.