Im Fall des 21-jährigen Germersheimers, der am Donnerstag, 14. Oktober, im Speyerer Stadtzentrum angeschossen worden sein soll, gibt es noch wenig Erkenntnisse. „Die Ermittlungen stehen noch am Anfang“, teilt die zuständige Staatsanwaltschaft Frankenthal auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die Täterbeschreibung sei sehr vage. Der 21-Jährige ist mit einer Schussverletzung im linken Oberarm von einem Bekannten in das Diakonissenkrankenhaus und später von dort in die BG Unfallklinik Ludwigshafen gebracht worden. Fragen nach dem genauen Tatort, was der 21-Jährige in Speyer gemacht hat oder wer ihn dabei begleitet hat, könne die Staatsanwaltschaft aus „kriminaltaktischen Erwägungen“ derzeit nicht beantworten. Das Ergebnis der Projektiluntersuchung, das Hinweise auf die Tatwaffe liefern könnte, liege noch nicht vor.