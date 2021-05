In den ersten Wochen des Jahres werden viele Urlaube gebucht – in normalen Jahren. 2021 sieht das anders aus. Die Corona-Unsicherheit bleibt, die Umsätze bleiben aus. Speyerer Anbieter haben verschiedene Wege, damit umzugehen.

„Die Lage ist nach wie vor katastrophal“, sagt Kerstin Schega. Sie ist die Büroleiterin des City Reisebüros in Speyer. „Januar und Februar sind normalerweise die Buchungsmonate schlechthin. In diesem Jahr natürlich ganz im Gegenteil.“ Die Unsicherheit der Reiseinteressierten sei nicht zu verkennen. Trotzdem erhalte das Speyerer Reisebüro inzwischen auch einige Anfragen und zähle erste Buchungen – bevorzugt in Richtung Griechenland und Portugal. An Fernreisen sei in der derzeitigen Lage kaum zu denken.

„Es ist eindeutig spürbar, dass unsere Kundschaft wieder in den Urlaub möchte“, berichtet Schega. Wer buche, wähle momentan gerne flexible Reiserücktrittsmöglichkeiten und sichere sich damit gegen Unvorhergesehenes ab, erklärt die Reisebüroleiterin. Für das Jahr 2022 laufe die Buchung von Kreuzfahrten an.

Auch mal nach weiter weg

Flexible Angebote sind auch beim Reisebüro Blum in der Gilgenstraße gefragt, wie Geschäftsführer Claus Kosmalski sagt: „Gegen geringen Aufpreis bieten Reiseveranstalter derzeit die Möglichkeit, eine Reise wenige Wochen vorher abzusagen oder zu verschieben.“ Das komme seinen Kunden entgegen, denn noch wisse man nicht, wie das Reisen im Sommer überhaupt möglich sein wird. Interessierte gebe es allemal. „Reisen ist in allen Köpfen drin. Es ist nicht so, dass man den Wunsch nach Urlaub eingestellt hat. Also informieren sich derzeit viele Leute, überlegen und buchen auch.“ Reisen seien derzeit zwar durch umfassende Beschränkungen und Hygienevorlagen geprägt, ein umfassendes Verbot herrsche aber nicht. So habe es in den vergangenen Monaten einige Kunden auf die Kanaren, nach Madeira oder sogar Kuba getrieben. Das seien aber Ausnahmen, so Kosmalski, der einen Aufwärtstrend erst für die Sommer- und Herbstreisen 2021 erwartet.

Weniger Gäste in Speyer

Die Speyerer verreisen momentan kaum. Die andere Seite ist, dass auch wenige Gäste in die touristisch geprägte Stadt kommen. Eigentlich würde der Fremdenverkehr in Speyer nach den Wintermonaten rasch wieder Fahrt aufnehmen, sagt Matthias Nowack, Leiter des Fachbereiches Kultur, Tourismus, Bildung und Sport der Stadt Speyer. Wäre da nicht Corona: „Wann es wieder losgeht, liegt nicht in unserer Hand“, so Nowack. Er erwartet aber, dass die Pandemie auch über die nächsten Wochen hinaus den Speyerer Tourismus verändert. Im vergangenen Jahr sei dies in Teilen schon geschehen: „Es findet eine Verschiebung weg vom Ferntourismus, hin zum bundesdeutschen oder regionalen Tourismus statt.“ Die Stadt versuche deshalb in der Zwangspause, sich neu aufzustellen. Es gehe um Fahrradtourismus, ein erweitertes Wander- und Sportangebot sowie die Erschließung etwa der Altrheinauen. Nowack betont: „Wir wollen passende Angebote machen können, sobald es uns wieder möglich ist.“

Die Speyerer Jugendherberge als neben dem Binshof-Hotel größter Beherbergungsbetrieb sieht einen Aufwärtstrend noch in weiterer Ferne. Hatte sie 2019 noch 40.789 Übernachtungen verbucht, waren es im Vorjahr nur noch 25.846. Prognose für dieses Jahr: 21.751 Übernachtungen. Vorstandsvorsitzender Jacob Geditz: „Der Lockdown schafft große Verunsicherung bei den Gästen. Zum einem würde man gerne buchen, zum anderen ist man aber zurückhaltend.“ Die Jugendherberge Speyer stehe mit ihrem Sicherheitskonzept bereit, um so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Geditz erwartet eine „lange Durststrecke“, bevor frühestens 2022 das Potenzial des erweiterten Hauses mit bis zu 50.000 Übernachtungen im Jahr voll entfaltet werden könne.