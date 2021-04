Für die Vital-Fleisch GmbH in Speyer ist der Werkvertrag seit September 2019 Vergangenheit. Die 90 rumänischen Zerleger in sind fest angestellt. Seit Januar sind Werkverträge in Deutschland nach massiven Corona-Ausbrüchen in der Branche – Stichwort Tönnies – verboten. Die Pandemie hat Vitalfleisch bisher wirtschaftlich nicht geschadet, kostet aber Geld für zusätzliche Hygienemaßnahmen. Die Innovationsfreude bremst das nicht.

„Bisher sind wir gut durch die Pandemie gekommen“, bilanziert Vital-Fleisch-Geschäftsführer Hermann Withake im Gespräch mit der RHEINPFALZ die vergangenen zehn Monate. Nur ganz wenige Fälle in der 145 Mitarbeiter zählenden Gesamtbelegschaft habe es gegeben. Menschen mit erhöhter Temperatur würden sofort separiert und in Quarantäne gebracht. „Wir mussten bisher nicht eine Minute vom Netz gehen“, sagt Withake. Die Produktion - rund 400 Schweinehälften werden in der Stunde zerlegt – laufe stabil. 30.000 bis 50.000 Euro monatlich für zusätzliche Hygienemaßnahmen fielen an.

Tests nach jeder Pause

„Heute sind wir in Sachen Corona safe, das kann morgen schon wieder ganz anders aussehen“, weiß er um das tägliche Risiko für das Unternehmen. Man tue, was möglich sei, um die potenzielle gesundheitliche Gefährdung durch das Virus zu minimieren. So müsse beispielsweise jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin aus Produktion und Verwaltung vor und nach der Schicht sowie nach jeder Pause eine Schleuse durchlaufen, wo ihre Temperatur gemessen wird. Bei Auffälligkeiten werden Betroffene sofort aus dem Betrieb genommen. Nach Urlauben oder verlängerten Wochenenden werden, so der Firmenchef, Tests durchgeführt.

So wolle man verhindern, dass eingeschleppte Infektionen binnen Kurzem den kompletten Zerlegebetrieb lahmlegen. An die notwendige Isolation und Quarantäne hat Vital-Fleisch ebenfalls gedacht: Eine Pension und eine Wohnung stehen für diese Zwecke zur Verfügung. Ein werkseigener Shuttle-Service für die Mitarbeiter und eine Maskenpflicht auf dem gesamten Betriebsgelände komplettieren die Schutzmaßnahmen. Seit dem Lockdown im Frühjahr und der damaligen Testpflicht für Fleisch-verarbeitende Betriebe ist regelmäßiges Testen Standard im Haus. 35 Euro kostet jeder PCR-Test, der in einem externen Labor ausgewertet wird.

Flexibilität eingebüßt

Das Aus für Werkverträge war laut Withake schon seit Anfang 2020 geplant. „Billiger kamen uns die Werkverträge ohnehin nicht, wir waren dadurch nur viel flexibler“, sagt der Vital-Fleisch-Geschäftsführer. Das Rekrutieren qualifizierten Personals muss die GmbH nun selbst übernehmen – dieses in der Region Speyer zu finden sei allerdings aussichtslos.

Glück oder Zufall: Die Vital-Fleisch GmbH hat im Herbst vorigen Jahres eine neue, moderne Belüftungsanlage für rund 280.000 Euro in Betrieb genommen. „Sie saugt die verbrauchte Luft regelmäßig und in kurzen Abständen ab und führt trockene, frische Luft zu. Das Trocknen ist ganz wichtig. Nach dem Zerlegen wird der Betrieb nicht nur penibel gereinigt und hygienisch gesäubert, sondern auch getrocknet“, betont Withake. Trocknung sei neben der Hygiene ein zentraler Bestandteil des Arbeitsprozesses. Der Betrieb laufe über 24 Stunden. Aber nur in einer Schicht wird zerlegt, in einer wird gesäubert und getrocknet, in einer gewartet.

Zweier-Team an der Spitze

Der Absatz des Zerlegebetriebes mit rund 90 Millionen Euro (Vorjahr: 84 Millionen) habe unter der Pandemie nicht gelitten, versichert Withake. Was über die Schiene Gastronomie wegen Zwangsschließung von Restaurants und Hotels nicht abfließen konnte, sei von der höheren Nachfrage des Lebensmitteleinzelhandels, Supermärkten und Metzgereien – auch in der Region – aufgefangen worden. Daher plant das Unternehmen auch weitere Investitionen am Standort Speyer, so ein Gefrierhaus mit Verpackungsanlage. Allerdings sei der russische Markt im vergangenen Jahr durch die EU-Sanktionen gegen Putin verloren gegangen wie schon ein Jahr zuvor das Asiengeschäft durch die Schweinegrippe.

Die Rohware zum Zerlegen kommt täglich überwiegend aus Niedersachsen nach Speyer. In Laatzen betreibt die Vital-Fleisch GmbH einen Schlachthof. In einem Radius von 150 Kilometer rund um den Betrieb werden die Schweine produziert. Der bio-zertifizierte Schlachthof war 2018 einmal vom Verein Deutsches Tierschutzbüro an den Pranger gestellt worden. Ein Mitarbeiter hatte beim Betäuben von zum Schlachten vorgesehenen Schweinen einen Fehler gemacht, wie Withake auf Anfrage bestätigt. Bilder davon waren im Fernsehen zu sehen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat das Verfahren wegen Tierquälerei 2020 eingestellt.

Neuer Stellvertreter

Mit seinem neuen Stellvertreter hat das 1998 gegründete Unternehmen Vital-Fleisch GmbH bereits vorvergangenes Jahr die Weichen in Richtung Zukunft gestellt: Sebastian Jess (32), der studierte Tierwissenschaftler und Gründer der Fleischboutique Speyer, unterstützt Hermann Withake (59) seit Mai 2019 – auch mit neuen Ideen. „Jess soll sich zunächst umfassend einarbeiten. Dann klären wir in zwei, drei Jahren, wie wir uns neu aufstellen“, berichtet Withake. Eines steht für beide schon fest: Die Vital-Fleisch GmbH soll ein eigenständiges Privatunternehmen bleiben. Verkauf ist momentan kein Thema.

Zur Sache: Bio-Linie neu im Angebot

Der Zerlegebetrieb Vital-Fleisch erweitert sein Sortiment: Ab Ende Januar kommt der erste Lkw mit 20 Tonnen Schweinehälften aus Portugal nach Speyer. „Es sind Tiere, die von Geburt an draußen gehalten werden“, so Geschäftsführer Hermann Withake und Kollege Sebastian Jess, der das Projekt betreut.

„Es geht um portugiesische Freiland- und Bio-Schweine. Freiland bedeutet zu 100 Prozent – von der Aufzucht bis zur Schlachtung. Herr Withake und ich haben diesen Betrieb im Dezember besucht, und wir sind der Meinung, dass wir es hier mit einem einmaligen Produkt zu tun haben“, betont Jess. Der Betrieb „go organic“ des Deutschen Jürgen Schreier umfasse circa 1600 Hektar freie Weidefläche und biete den Tieren mehr als das Zehnfache an Platz gegenüber der Bio-Haltung in Deutschland. Die Tiere – Rassen: Iberico und Duroc-Landschwein – lebten vom ersten Tag an in der freien Natur und ernährten sich überwiegend von Kork- und Steineicheln. „Das Platzangebot ist in Europa einmalig, es wird sehr viel Wert auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Tiere gelegt“, so Jess.

„Wir möchten uns mit diesem Projekt für die Zukunft neu ausrichten und der Nachfrage nach echtem Bio-Fleisch gerecht werden. Wir werden mit dem portugiesischen Unternehmen einen Exklusivvertrag abschließen, um dieses Produkt deutschlandweit zu vermarkten. Die Zerlegung wird in Speyer erfolgen, somit können die Zuschnitte und höchste Qualität garantiert werden. Dadurch können wir alle Anforderungen des deutschen Marktes erfüllen“, so die Vital-Fleisch-Manager. Geschlachtet werde in einem zertifizierten Betrieb in Portugal. Dieses besondere Fleisch werde seinen Preis haben – etwa doppelt so teuer wie aus herkömmlicher Produktion, schätzt Withake.