Ein Problem mit Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gibt es laut Polizei aktuell in der Lindenstraße in Speyerer Süden. Am Samstag zwischen 9.30 und 10 Uhr sind demnach vier Außenspiegel offenbar „durch mutwilliges Handeln“ beschädigt worden. Bereits am Mittwoch oder Donnerstag sei an derselben Örtlichkeit ein Fahrzeug mit Graffiti beschädigt worden. Die Polizei ermittelt und bitte mögliche Zeugen um Hinweise: Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.