Mehr als 1500 Personen leben momentan in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord, davon rund 300 in zwei Thermozelten. Die Vollbelegung sorgt auch für viel Arbeit in der Kleiderkammer, für die AfA-Leiter Steffen Renner nun um Spenden bittet. Mangel bestehe allerdings nur in einer bestimmten Kategorie von Anziehsachen: „Wir haben eigentlich genügend Kleidung, aber leider keine Kleidung in kleinen Männergrößen. Hier bräuchten wir dringend Hosen, T-Shirts, Pullover, Jacken und Schuhe.“ Spenden dieser Art könnten an der Eingangskontrolle der früheren Kurpfalzkaserne abgegeben werden. „Oftmals besitzen die Menschen nur das, was sie anhaben, wenn sie bei uns vor der Tür stehen“, erklärt Renner.