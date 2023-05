Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anfang Juli gibt es in Speyer mit dem Musikfest der Staatsphilharmonie hierzulande ein erstes Live-Musikfestival nach dem Lockdown. In der italienischen Partnerstadt Ravenna begann schon am Sonntag das dortige Festival mit einem erstklassigen Programm. Mit dabei: Riccardo Muti.

Italien ist eines der von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern. Am 9. März fand in dem traditionsreichen Musik- und Kulturland ein letztes Konzert vor dem Lockdown statt. Nun erwacht auch