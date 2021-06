Am Sonntag, 27. Juni, um 18 Uhr ist in der Gedächtniskirche Speyer der Dekanatskirchenmusiktag des Kirchenbezirks Speyer im Rahmen einer Musikalischen Abendandacht. Liturgie und Predigt hält Dekan Markus Jäckle. Auf Anregung von Bezirkskantor Robert Sattelberger singen, dirigieren und spielen die Chorleiter und Organisten des Kirchenbezirks Speyer als Chorleiter-Chor sowie Spieler an der großen Kleuker-Orgel. Die Posaunenchöre des Bezirks werden unter Landesposaunenwart Christian Syperek von der Orgelempore aus den Gottesdienst mitgestalten.