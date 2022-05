Zum Neustart in der Manege des Kinder- und Jugendzirkus „Bellissima Polaris“ haben die Artisten der Varietégruppe auf die Coronazeit zurückgeblickt. Ihre „Retrospektive“ hat die Zuschauer im voll besetzten Zelt begeistert.

Mit in der Manege dabei waren Luftakrobatik-Azubi Selma Hellmann und zwei Kollegen aus Brüssel. Was sie als Kind im Zirkus ihrer Heimatstadt lernte, hat Selma in knapp zwei Jahren an der Brüsseler Akrobatikschule großartig weiterentwickelt. Das ehemalige Speyerer Zirkuskind wurde vom Publikum schon mit stürmischem Beifall empfangen. Nach ihrem artistisch und künstlerisch perfekten Auftritt gab es stehende Ovationen für die eindrucksvolle Liebesgeschichte, die sie mit ihrem Brüsseler Partner voller Anmut, Eleganz, Körpereinsatz und schauspielerischem Talent zu erzählen verstand.

Eine, seine Geschichte erzählte jeder Artist in der Manege, alleine oder in der Gruppe. Das Drehbuch wurde nach Angaben von Moderator Harald Luft im Zirkusdirektor-Frack von allen geschrieben, die Choreografie unter Leitung von Cheftrainer Chris Murawski von Beteiligten und Mitwirkenden sensibel einstudiert.

Mimisch, tänzerisch und sportlich berichteten die Mitglieder der Varietégruppe in prachtvollen Kostümen von ihren persönlichen Erfahrungen in schwierigen Zeiten. Ein Mädchen bewegte sich anrührend zu den Klängen eines ukrainischen Liedes, andere ließen die Ringe oder Tücher tanzen, Pakete kreisen. Andere setzten einen Kinderwagen als ganz besonderes Requisit ein oder formierten sich wie von selbst zur menschlichen Pyramide.

Hoch bis zum sternenbedeckten Zeltdach flogen die Artisten hinaus aus der Enge des Alltags in die befreiende Einsamkeit, in rasendem Tempo kehrten sie zurück dahin, wo sie sich begegnen, sich lieben und miteinander leben konnten: auf den Boden der Realität. Gemeinsam nahmen sie die Manege ein, hetzten sie durch den Raum, fielen sich in die Arme. Der Übergang von Anspannung zu Entspannung war fließend. Sieger war die Gemeinschaft, auf die auch die Artisten so lange hatten verzichten müssen.

Poetisch, fetzig, humorvoll und immer leidenschaftlich gelang die Rückkehr der rund 20 Darsteller auf die Bühne. Geplant war das „Comeback“ bereits für Dezember, steigende Pandemiezahlen machten den Aufschub indes notwendig. Umso glücklicher stand die Varietégruppe am Freitag, Samstag und Sonntag nach zwei Stunden grandioser Zirkuskunst am Manegenrand, nahm lang anhaltenden Applaus entgegen und freute sich mit den Zuschauern auf die neue Normalität im Kinder- und Jugendzirkus Bellissima Polaris.