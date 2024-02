Ein unschönes Bild gab am Sonntagvormittag die Speyerer Bahnhofshalle ab. Unbekannte hatten mehrere Mülleimer beschädigt, herumgeworfen und den Inhalt in der Halle verteilt. Eine schnelle Schadensbeseitigung war am Wochenende offenbar nicht möglich. Zahlreiche Fahrgäste auf dem Weg in den Bahnhofsbuchhandel oder zu den Bahnsteigen liefen um den Dreck herum. Angezeigt war der Vorfall bei der Polizei bis Sonntagmittag nicht.