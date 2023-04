Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag um 17 Uhr tritt Hockey-Oberligist HC Blau Weiß Speyer beim Tabellendritten Kreuznacher HC an. Eine schwierige Aufgabe in einer der rheinland-pfälzischen Hockey-Hochburgen.

Beim Blick auf die Tabelle sowie auf das Tor- und Punktekonto lässt sich der Favorit leicht erkennen. Speyer holte bisher sechs, Kreuznach holte 13 Zähler. Zudem besitzen die Gastgeber mit 33