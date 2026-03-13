Mitarbeiter des Technik-Museums Speyer befreien derzeit den Jumbo-Jet mehr als 30 Meter über dem Boden vom Schmutz. Weitere Maschinen sollen danach an die Reihe kommen.

Die Boeing 747-230 „ Schleswig-Holstein“ ist seit mehr als 20 Jahren das weithin sichtbare Wahrzeichen des Technik-Museums Speyer. Der 1978 bei der Fluggesellschaft Lufthansa in Dienst genommene Jumbo-Jet thront ungefähr 30 Meter über dem Boden in Fluglage auf Pfeilern aus Stahl. Doch jüngst ist der Glanz des einst größten Passagierflugzeugs verblasst. Um die Hülle der 70 Meter langen und 19 Meter hohen Maschine vom Grauschleier zu befreien, rücken zwei Mitarbeiter des Museums dem Schmutz mit Hochdruckreinigern zu Leibe. Es ist ein waghalsiger Einsatz.

Für die Reinigung des Jumbo-Jets und weiterer ausgestellter Flugzeuge kommen ausschließlich Mitarbeiter der Museumswerkstatt zum Einsatz, wie Public-Relations-Manager Marcus Reeg mitteilt. „Wir führen die Aktion alle zwei Jahre durch. Sie ist für uns Routine, aber aus Sicht der Besucher ist die Reinigung schon etwas Besonderes“, sagt er. Insofern habe der Museumsbesuch noch einige weitere Tage einen gewissen Mehrwert, denn bis zum Abschluss der Aktion dauere es, so die Schätzung der Mitarbeiter, noch ungefähr zwei Wochen.

Blick von unten auf die Arbeiten in luftiger Höhe. Foto: Christian Berger

Arbeiten in 35 Metern Höhe

Um an den Jumbo-Jet heranzukommen, der 2002 ins Museum transportiert wurde, braucht es besondere Hubarbeitsbühnen, auch Hubsteiger genannt. „Wir mieten dafür immer zwei Hubsteiger, die eine Höhe von bis zu 48 Metern erreichen können“, informiert Reeg. Im Schnitt bewegen sich die langjährigen Werkstattmitarbeiter Dawid Mail und Robert Selmanaj in einer Höhe von rund 35 Metern. Die beiden besetzen parallel jeweils eine Hubarbeitsbühne mit einem Hochdruckreiniger, damit die Arbeiten möglichst schnell abgeschlossen werden.

„An keinem einzigen Tag ist der Zugang zum Jumbo-Jet und zur Vickers Viscount komplett gesperrt“, betont Reeg. Das bedeutet allerdings auch, dass es zeitweise zu unvermeidbaren Einschränkungen für Besucher bei den beiden benachbarten Exponaten kommt. Schließlich soll niemand nass werden oder sich unterhalb des Rangierbereichs eines Hubsteigers aufhalten.

Kräftezehrende Arbeit im Hubsteiger. Foto: Christian Berger

„Bis zu siebeneinhalb Stunden täglich arbeite ich mit dem Hochdruckreiniger am Jumbo-Jet“, sagt Dawid Mail. Rückenschmerzen bleiben nicht aus, gibt er zu. Doch ein guter Physiotherapeut mache ihn jedes Mal im Handumdrehen wieder fit. Schwindelfrei ist er natürlich ebenso wie sein Kollege Robert Selmanaj. Die beiden seien die einzigen aus dem Werkstattteam, die sich immer wieder in die luftige Höhe wagen, um dem Jumbo-Jet und weiteren Flugzeugen neuen Glanz zu verleihen. „So verrückt ist sonst keiner“, sagt Mail. Per Gurt gegen einen Absturz gesichert sind sie freilich schon – das gebietet die Arbeitssicherheit.

Ein Flugzeug wird neu gestrichen

Wie viele Liter pro Stunde aus dem Hochdruckreiniger strömen, wissen die Werkstattmitarbeiter nicht genau zu beziffern. Aber was aus den Düsen herauskommt, kann Mail exakt sagen: „Es ist Wasser und ein biologisch abbaubares Reinigungsmittel.“ Besucher stellten ihm und seinem Kollegen ab und an Fragen. „Manchmal verstehe ich sie nicht, weil der Hochdruckreiniger lauter ist“, erklärt er.

Eher keine Augen für den besonderen Blick auf Speyer (Hintergrund: Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus). Foto: Christian Berger

Nicht selten gehe es Besuchern darum, wie lange die Arbeiten dauern. „Wir haben Anfang vergangener Woche begonnen und brauchen voraussichtlich noch mehr als zwei Wochen, bis wir den Jumbo-Jet, die Vickers und die Besucherplattform gereinigt haben“, informiert Mail. Abhängig ist die Projektdauer nicht zuletzt vom Wetter. Bei strömendem Regen müssen die Arbeiten ebenso ruhen wie bei zu starkem Wind (ab 12,5 Meter pro Sekunde).

Sobald die 747, die Vickers und die Besucherplattform wieder glänzen, soll es mit der Reinigung von Flugzeugen im nördlichen Bereich des Museumsgeländes weitergehen, kündigt Marcus Reeg an. Bei der Antonov An-22, dem größten in Serie gebauten Propellerflugzeug der Welt, das nordöstlich des Jumbo-Jets auf Pfeilern steht, reicht laut dem Manager eine Reinigung nicht mehr aus. „Sie wird im Lauf des Jahres frisch gestrichen“, blickt er voraus.

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