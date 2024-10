Eine besondere Form der Bürgerbeteiligung kündigt die Stadtverwaltung für Dienstag, 8. Oktober, 18.30 Uhr (Spiele-Cosmos, Schustergasse 4), an: Bei einem Spieleabend sollen Ideen und Anregungen für die Zukunft der Speyerer Innenstadt gesammelt werden. Als mögliche Beschäftigungen an diesem Abend werden „Cities: Skylines“, „Ökolopoly“ und „Chaos 2000“ angeführt. Bei letztgenanntem Brettspiel geht es um Verkehrsprobleme in Speyer. Der Termin findet innerhalb des rheinland-pfälzischen Förderprogramms „Innenstadt-Impulse“ (www.speyer.de/innenstadtimpulse) statt und erfordert wegen der begrenzten Teilnehmerzahl eine Anmeldung. Interessierte ab zwölf Jahren können sich unter E-Mail info@spiele-cosmos.de, Telefon 06232 8549588 oder in dem Geschäft melden.