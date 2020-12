Die Stadtverwaltung geht weiter von einem möglichen Impfstart gegen das Coronavirus am 27. Dezember aus. „Das Team des Impfzentrums steht deshalb auch an den Festtagen bereit, um etwaige Lieferung entgegenzunehmen.“ Das hat die Sprecherin der Stadtverwaltung, Lisa Eschenbach, am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärt. „Das Impfzentrum ist einsatzbereit. Das Personal wird derzeit für volle Stellen geplant, um einen Vollbetrieb von Montag bis Freitag zu realisieren“, teilte sie mit. Weil jedoch laut Bund zunächst die vulnerablen Gruppen in den Senioreneinrichtungen von mobilen Trupps geimpft werden und je nachdem, wie viele Impfdosen die Stadt Speyer erhalte, „ist es durchaus möglich, dass der Betrieb im Impfzentrum in der Stadthalle erst später starten kann“. Derzeit erwartet die Stadt, dass am Sonntag Impfungen in Heimen beginnen. „Wir werden von unserer Seite alles in die Wege leiten, um zu unterstützen und dieses Vorhaben des Gesundheitsministeriums zu realisieren.“ Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV) von Dienstag haben sich bisher über 3000 Ärzte und Medizinische Fachangestellte gemeldet, um Impfungen durchzuführen. Die Registrierung für eine Mitarbeit bei der Impfung ist weiter über die Datenbank des Landes möglich. Info: www.kv-rlp.de/690388.

Übersicht Impfzentren in der Pfalz und Umgebung

Mehr zum Thema