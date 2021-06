Unbekannte haben am Dienstag mehrere Zaunelemente, Mülleimer und Fahrräder am Impfzentrum in der Stadthalle mit blauer Farbe besprüht. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer mit. Den Gesamtschaden beziffern die Beamten laut Bericht mit einem höheren dreistelligen Bereich. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.