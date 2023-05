Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Sehr viele Spiegel.“ So beschreibt Birgit Walther ihren Interimsarbeitsplatz in einer der Künstlergarderoben in der Stadthalle. Seit 11. Dezember bis zur Einstellung eines geeigneten Nachfolgers koordiniert die 44-Jährige von dort aus das Impfzentrum der Stadt, das heute seinen Betrieb aufnimmt.

Mittwochmittag: Die Frisur sitzt. Walther wirft einen kurzen Blick in einen der Spiegel um sie herum, bevor sie zum Fototermin vor der Stadthalle erscheint. „Mehr als ein paar Minuten Zeit bleibt