Ein Piks, dann ist es vorbei: Am Donnerstag ist das Speyerer Impfzentrum offiziell an den Start gegangen. Der 80-jährige Wolfgang Denzinger gehörte zu den Ersten, die sich in der Stadthalle den schützenden Nadelstich gegen das Coronavirus setzen ließen. Die Injektion verabreichte ihm Jaqueline Eymann aus dem Impfteam.

Der Start im Impfzentrum verlief nach Angaben von Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach durchaus positiv. Die ersten Impflinge hätten schon deutlich vor der Öffnungszeit vor der Tür gewartet. Niemand sei ohne Termin aufgetaucht, auch sonst habe es keine Zwischenfälle gegeben, bilanziert Eschenbach. Alle 50 für den ersten Tag bereitgestellten Impfdosen seien verabreicht worden.

Im Speyerer Impfzentrum erhalten gemäß Corona-Impfverordnung des Bundes zunächst priorisierte Bevölkerungsgruppen einen Termin. Dazu gehören unter anderem Menschen über 80 Jahre. Eine Terminvergabe ist zwingend notwendig und ausschließlich telefonisch unter 0800 5758100 oder online möglich.