Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Dienstag wird das Impfzentrum in der Stadthalle eröffnet. Zunächst werden überwiegend Sicherheitskräfte Dienst tun, möglicherweise noch in diesem Jahr sollen aber auch die ersten Spritzen gesetzt werden. Die Stadtverwaltung erklärt, wie es funktioniert.

Der Ablauf

Schon vor der Halle gibt es Sitzbänke. Drinnen geht’s zuerst rechts neben dem Eingang an die Rezeption, dann mit Anmeldenummer und Aufklärungspapieren versehen