Das Impfzentrum Speyer ist am Donnerstag bei 8345 Impfungen angekommen, davon 6022 Erst- und 2323 Zweitimpfungen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. 1181 Spritzen davon seien binnen der vergangenen sieben Tage gesetzt worden, der Großteil davon im Zentrum in der Stadthalle, 93 durch mobile Teams in Pflegeheimen. Die Änderung beim Einsatz des Vakzins von Astrazeneca habe für keine großen Verzögerungen gesorgt.