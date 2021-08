Im Impfzentrum in der Stadthalle haben sich in der vergangenen Woche 594 Personen gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Das geht aus dem aktuellen Impfbericht hervor, den die Stadt vorgelegt hat. Demnach erhielten dort zwischen 12. und 19. August, 300 Personen ihre Erst- und 294 Personen ihre Zweitimpfung. Im Vergleich zur Vorwoche (593) bleiben die Zahlen damit konstant. Das „offene Impfen“ ohne Terminvereinbarung ist in der Stadthalle noch bis 3. September möglich. Die Zweitimpfung drei Wochen später kann somit noch vor Schließung des Impfzentrums zum Monatsende stattfinden.