Die kurze Zeit der städtischen Impfstelle im ehemaligen Stiftungskrankenhaus in der Spitalgasse geht am Freitag, 14. Januar, zu Ende. Die letzten Termine sind für diesen Tag vergeben. Danach zieht die Stelle in die Stadthalle um, die schon einmal ein Dreivierteljahr Impfzentrum war. Dort wird nach einer Umbauphase ab Mittwoch, 19. Januar, wieder geimpft.

Hintergrund für den Tausch sind die räumlichen Verhältnisse, die laut Stadt im „Stift“ zu beengt waren. Es fehlten unter anderem Rückzugsmöglichkeiten für die Mitarbeiter, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). In der Stadthalle würden großer sowie kleiner Saal belegt. Sie halte sich aber die Option offen, ab Sommer auch wieder andere Veranstaltungen in der Stadthalle zu ermöglichen.

Mehr als 3000 Impfungen in früherem Krankenhaus

In der Zeit der Impfstelle im früheren Stiftungskrankenhaus wurden laut Stadt bis vorige Woche 3283 Menschen geimpft, davon 280 Erst-, 192 Zweit- und 2811 Drittimpfungen. Montags bis freitags wurde mit Terminen geimpft, samstags war „freies Impfen“ angesagt. Diese Struktur wird laut Stadt-Sprecherin Annika Siebert am neuen Standort beibehalten – mit erstmals Samstagsbetrieb am 22. Januar.