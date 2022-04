In der kommunalen Impfstelle in der Speyerer Stadthalle laufen die Vorbereitungen für den Umzug. Wie die Stadt bereits angekündigt hatte, wird der Standort wegen der zuletzt geringen Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen nach Samstag, 23. April, geschlossen. Wer sich nach diesem Datum noch gegen das Coronavirus immunisieren lassen möchte, kann dann an den neuen Standort ins ehemalige Stiftungskrankenhaus in der Spitalgasse kommen. Darauf hat die Stadt nun hingewiesen. Abgesehen vom neuen Standort bleibt es dann wie gehabt: Impfwillige können sich weiterhin dienstags (ab 26. April) bis samstags jeweils zwischen 9 und 16 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung im ehemaligen „Stift“ impfen lassen. Individuelle Impftermine können weiterhin unter www.impftermin.rlp.de angefragt werden. In der kommunalen Impfstelle sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Für die Impfungen stehen die Vakzine von Biontech, Moderna und Novavax zur Verfügung. Der Impfstoff von Johnson & Johnson wird laut Mitteilung der Stadt nicht mehr verabreicht. Am Karsamstag, 16. April, bleibt die Impfstelle in der Stadthalle geschlossen. Weitere Informationen zur Corona-Schutzimpfung unter www.speyer.de/corona oder www.speyer.de/impfaktionen-speyer.