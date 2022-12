Die Kommunale Impfstelle im ehemaligen Stiftungskrankenhaus in Speyer ist am Freitag, 30. Dezember, von 9 bis 16 Uhr zum letzten Mal geöffnet. Das geht auf eine Entscheidung des Landes zurück, das sich an der Finanzierung des von der Stadt Speyer und dem DRK-Kreisverband betriebenen Zentrums beteiligt hatte. Alternativangebote wie Impfbusse oder mobile Impfteams könnten den bisherigen Ankündigungen zufolge erhalten bleiben; zu möglichen Einsätzen in Speyer gibt es noch keine Informationen.

Die Nutzung des im April von der Stadthalle ins „Stift“ umgezogenen Impfzentrums war zuletzt relativ gering, seit große Teile der Bevölkerung entweder ausreichenden Corona-Schutz besaßen oder in Arztpraxen und Apotheken ohne große Wartezeiten an die erwünschte Spritze kamen. Wartezeiten gab es zuletzt auch in der Kommunalen Impfstelle kaum noch: „Impfen ist zurzeit ohne Termin möglich“, meldet die Stadt. Zur Verfügung stünden Vakzine von Biontech, Moderna und Novavax. Das werde auch an den verbleibenden Öffnungstagen jeweils von 9 bis 16 Uhr so sein. Der Freitag war zuletzt auch als Termin genutzt werden, an dem Fünf- bis Elfjährige die Impfung erhalten konnten.